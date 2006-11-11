На з`їзді НСНУ оголошено перерву, щоб врегулювати ситуацію

Голова ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ запропонував делегатам з’їзду НСНУ обрати голову партії на загальнопартійних виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на з’їзді Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що це може бути компромісним рішенням і оголосив перерву у роботі з’їзду на 5 хвилин для того, щоб делегації обговорили цю пропозицію.

Проте після голосування по зміні статуту, за яким керівника партії мав би обирати з’їзді і після того як ця пропозиція не була підтримана, практично половина делегатів з’їзду почали скандувати «Ганьба». І блокувати всі інші рішення, в тому числі і щодо зміни назви партії.

Також була висловлена недовіра до результатів голосування, і керівнику контрольно-ревізійної комісії партії Михайлу ПОЛЯНЧИЧУ було доручено провести перевірку, але зал не заспокоївся, тоді Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вийшов з зазначеною пропозицією.

В ці хвилини у роботі з’їзду оголошена перерва до 19.30, а керівники регіональних делегацій запрошені до кімнати президії для обговорення ситуації.