У Тимошенко після розмови з Путіним з'явилася надія

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне розвивати співпрацю України і Росією для подолання в обох країнах наслідків кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Вона наголосила, що ця тема порушувалась під час її розмови з прем`єр-міністром Росії.

«Ми бачимо, де нам потрібно співпрацювати, як нам будувати відносини для того, аби криза, яка зараз дуже боляче б`є і по Україні, і по Росії, все-таки в нашій співпраці слабшала, і крок за кроком ішла на спад. Хоча є деякий оптимізм, все одно ми вважаємо, що 2009 і 2010 роки будуть ще кризовими, і нашим країнам потрібно бути до цього готовими. Ось у нашій співпраці – у відновленні кооперації, відновленні товарообігу я бачу ті елементи протистояння кризі і ті елементи зміцнення наших країн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що сьогоднішня розмова з В.ПУТІНИМ була конструктивною і такою, що дає надію на розвиток такої співпраці.