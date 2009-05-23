Ющенко: НСНУ не входить до складу так званої коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що очолювана ним партія “Народний Союз “Наша Україна” не входить до складу парламентської коаліції.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ті 37 членів фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які увійшли до коаліції, мають нести персональну відповідальність за діяльність коаліції.

«Ті 37 чоловік, які набрані по різним мотивам, я переконаний, вони мають нести персональну відповідальність, де вони є – у цій так званій коаліції чи не в коаліції», - наголосив він.