Соціолог назвала найпровальнішого українського політика року

Відомий український соціолог та директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна назвала нардепа від партії "Батьківщина" Надію Савченко головним провальним політиком року.

Про це вона розповіла під час чату для сайту "Главред".

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"Провальним політиком року є Надія Савченко, на яку значна частина суспільства покладала свої надії, а потім вона просто впала з п'єдесталу", − заявила вона.

Зазначимо, після звільнення з російського полону нардеп Надія Савченко відзначилася низкою неоднозначних і скандальних заяв. Зокрема, навесні 2017 року в ефірі одного з українських телеканалів вона заявила, що українська влада остаточно втратила окуповані території Донбасу. «Одна з істин, які я боялася вам сказати, - немає у нас більше Донбасу. Влада за три роки зробила все, щоб ми втратили ці території», - сказала вона.

Крім того, в грудні минулого року Савченко без узгодження з владою в Мінську зустрічалася з ватажками бандформувань «ДНР» і «ЛНР».