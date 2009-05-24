5 сфер, де Україні терміново потрібні зміни
00:02, 24 травня 2009Політика
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Версія Посла США
Політичні чвари перешкодили Україні здійснити необхідні зміни, вважає Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.
Про це посол, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, пише в своїй статті для “Дзеркала тижня”.
Дипломат перерахував сфери, зміни в яких необхідні для подальшого успішного розвитку України, але поки що не відбуваються.
«Політичні чвари перешкодили Україні здійснити необхідні зміни в її:
- судовій системі;
- ринку землі;
- системі антикорупційних заходів;
- інвестиційному кліматі
- та Конституції.
Ці зміни необхідні, щоб Україна продовжила розвиватися як демократична, успішна європейська держава», - підсумував В.Тейлор.
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