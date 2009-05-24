5 сфер, де Україні терміново потрібні зміни

Політичні чвари перешкодили Україні здійснити необхідні зміни, вважає Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Про це посол, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, пише в своїй статті для “Дзеркала тижня”.

Дипломат перерахував сфери, зміни в яких необхідні для подальшого успішного розвитку України, але поки що не відбуваються.

«Політичні чвари перешкодили Україні здійснити необхідні зміни в її:

- судовій системі;

- ринку землі;

- системі антикорупційних заходів;

- інвестиційному кліматі

- та Конституції.

Ці зміни необхідні, щоб Україна продовжила розвиватися як демократична, успішна європейська держава», - підсумував В.Тейлор.