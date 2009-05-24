Янукович: розколу в ПР немає, але...

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в очолюваній ним партії ведуться гострі дискусії, але це не свідчить про розкол.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю.

На запитання, чи існує розкол у Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що дискусії в партії велися завжди, але зараз “гострий період часу, і можливо, вона (дискусія) гостріша, ніж в деяких випадках була раніше”.

“Але абсолютно нічого страшного немає”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів, “є повноцінним учасником” політичного процесу, який відбувається в державі.