Комітет ВР підтримав розмежування повноважень голови КМДА і мера

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ".

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату Верховної Ради.

На засіданні комітету зазначалося, що законопроектом (реєстр. №4463) пропонується суттєво оновити положення чинного закону з метою зміни системи організації влади у столиці, перерозподілу повноважень між органами виконавчої влади (Київською міською державною адміністрацією) та органами місцевого самоврядування (Київською міською радою, районними у місті Києві радами та їх виконавчими органами) і їх посадовими особами.

Члени комітету акцентували увагу на положеннях проекту, які передбачають усунення практики виконання повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування місцевими державними адміністраціями та суміщення повноважень голови Київської міськдержадміністрації і Київського міського голови та зосередження виконавчих функцій в єдиному виконавчому органі міського самоврядування міста Києва, який очолює Київський міський голова.

Проект містить також положення про одночасне існування двох посад: голови районної в місті Києві ради (стаття 14-2) та голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради (стаття 14-3), які обираються відповідною радою на строк повноважень ради.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про внесення змін до закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" зареєстрований у парламенті 13 травня 2009 р. під номером 4463.

Текст документу обнародуваний на сайті ВР. Авторами проекту є народні депутати з усіх фракцій.