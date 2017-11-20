"Не хочу подарунок Путіну робити": Саакашвілі запевняє, що не боїться їхати до Грузії

Екс-президент Грузії та лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє, що не боїться їхати в Грузію, але не хоче робити подарунок президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це він заявив під час прес-конференції на запитання журналістів про дії Саакашвілі, у разі появи інформації щодо його депортації чи екстрадиції з України до Грузії.

"Я не боюся і до Грузії їхати, але я не хочу подарунок робити Путіну", - заявив він.

Водночас Саакашвілі висловив впевненість, що у разі відправки його у Грузію, він швидко буде вільним.

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"Якщо вони відправлять мене до Грузії, я вам гарантую, що дуже швидко я буду вільним і, більше того, Порошенку мало не покажеться після цього. І він про це знає, і грузинська влада це знає.

Якщо б грузинська влада була б такою потужною, що могла б мене тримати у в'язниці, вони вже це б зробили", - сказав Саакашвілі.

Також лідер "Руху нових сил" пояснив, що у Грузії більшість населення, правоохоронців та армія підтримує команду Саакашвілі.

"Ми створили Грузію. І в тій країні більшість правоохоронців, вся армія і головне - більшість населення... і будь-який українець, який колись був в Грузії може бути свідком того, що я кажу... нас підтримують. І ніякий олігарх ні за які гроші не може мене там тримати у в'язниці. Це їхня головна дилема", - заявив він.

Разом з тим, Саакашвілі нагадав, що приїхав в Україну у вересні 2017 року, хоча була наявна інформація про його можливу депортацію.