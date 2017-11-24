Суд на Луганщині залишив Єфремова під вартою

Старобільський районний суд Луганської області відмовив захисту екс-депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова в скасуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Читайте такожЕкс-регіонала Єфремова конвоювали з СІЗО до Луганської області - ГПУ

"В ході судового засідання допитаний один свідок обвинувачення та розглянуто клопотання сторони захисту щодо скасування міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За результатами розгляду суд залишив Олександра Єфремова під вартою. Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває", - йдеться в заяві.

Наступне засідання відбудеться 28 листопада, під час якого запланований допит двох свідків.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують в умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених представником влади за попередньою змовою групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.