Справа Єфремова: в ГПУ показали, в яких умовах знаходиться екс-"регіонал" в СІЗО Старобільська (фото)

У Генеральній прокуратурі пояснюють, що епізод з економічних злочинів щодо екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова виділено в окреме кримінальне провадження і по ньому здійснюються необхідні слідчі дії.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря генерального прокурора Юрія Луценка Лариси Сарган.

Так в ГПУ відреагували на заяву адвоката Єфремова, що Апеляційний суд визнав необґрунтованим підозра екс-регіонала.

Сарган пояснила, що розслідування виробництва по економічних злочинах ускладнюється тим, що підприємство "Луганськвугілля" знаходиться на тимчасово окупованій території.

Сарган також зазначила, що екс-глава фракції Партії регіонів перебуває в СІЗО, а кримінальне провадження проти нього слухається в Старобільському районному суді Луганської області.

Як повідомлялося, напередодні адвокат Єфремова Андрій Смірнов заявив, що Апеляційний суд Києва визнав необґрунтованою підозру екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у привласненні або розтраті майна.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також Єфремову інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року