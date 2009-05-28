Кириленко радий, що у Тимошенко з Януковичем все таємне стало явним

Лідер Громадського руху «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО називає домовленості між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів щодо змін до Конституції українським пактом Молотова-Ріббентропа. Про це повідомляє прес-служба ГР "За Україну!".

«Я кажу про пакт Ріббентропа–Молотова саме тому, що зміни до Конституції готуються непублічно», - сказав він, зауваживши, що відомо лише про те, що «мова йде про розподіл влади, причому, закритий розподіл влади».

«Те, що цей процес абсолютно закритий від громадськості, означає, що готуються речі, які не зможуть у суспільстві знайти підтримку», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він знову наголосив, що депутатська група «За Україну!» "чинитиме опір конституційній змові БЮТ і ПР".

Коментуючи заяву Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що переговори з БЮТ про зміни до Конституції «не припинялися ніколи», В.КИРИЛЕНКО зазначив: “Дуже добре, що нарешті все таємне стало явним і люди уже чітко мають підтвердження, що уже багато місяців відбуваються закриті переговори між БЮТ і ПР на тему розподілу влади на багато років уперед в інтересах своїх вождів».

На переконання В.КИРИЛЕНКА, головним стрижнем цієї дискусії є питання про те, як забезпечити політичне майбутнє чинному прем’єру і лідеру опозиції. «І навколо цієї проблеми є тільки одна розв’язка, яка пропонується – це переведення виборів президента до парламенту», - зауважив Кириленко, підкресливши, що «є велике бажання двох політичних сил – БЮТ і ПР – забрати від людей право обирати собі президента всенародно і передати це право олігархам у парламент».

В.КИРИЛЕНКО не виключив, що такі зміни до Конституції можуть бути проголосовані у ВР. «300 депутатів, які давно не мають своєї самостійної політичної позиції, натиснуть кнопки як їм скажуть», - зазначив він.

«Група «За Україну!» буде чинити опір такому розвитку подій, бо ми вважаємо, що на догоду інтересам двох партійних вождів не можна перекроювати Конституцію», - наголосив голова депутатської групи «За Україну!».