Порошенко має найбільші шанси перемогти на виборах президента – опитування

Найбільшу підтримку у першому турі президентських виборів отримали б нинішній глава держави Петро Порошенко (16,1%) та лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (14,4), якби голосування відбувалося найближчої неділі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать озвучені сьогодні на прес-конференції в Києві результати загальнонаціонального соціологічного дослідження чотирьох компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Центр Разумкова.

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«Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, то найбільшу підтримку населення отримав би Петро Порошенко: за нього готові проголосувати 16,1% респондентів. Друге та третє місця займають Юлія Тимошенко (14,4%) ат Святослав Вакарчук (12,1%)», - йдеться в результатах.

Також показники інших кандидатів мали б наступний вигляд: Юрій Бойко та Анатолій Гриценко по 9,3%, Вадим Рабінович – 7,9%, Олег Ляшко – 7,5%.

Повідомляється, що рейтингові показники розраховано на основі тих респондентів, хто визначився за своїм вибором та візьме участь у голосуванні (імітація виборів).

Крім того, загалом близько 21% виборців на даний момент не знають за кого віддати свій голос, а 18% взагалі не планують брати участь у голосуванні.

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«Під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України. Найбільш ймовірним переможцем на наступних президентських виборах респонденти вважають Петра Порошенка – 19,2% опитаних. Перемогу Юлії Тимошенко прогнозують 10,1% респондентів», - йдеться в матеріалах.

Проте значна частина опитаних (42%) не змогли сказати, хто саме стане наступним президентом України.

***Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведено з 28 жовтня по 14 листопада 2017 року спільними зусиллями чотирьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Центр Разумкова за підтримки всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

Дослідження було проведено методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Вибірка: 20 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка вибірки: не більше 0,7% при показниках близьких до 50% та не більше 0,4% при показниках близьких до 10%.