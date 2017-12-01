Нардеп Луценко звинуватив МВС у гальмуванні розслідування злочинів проти Майдану (відео)

Нардеп Ігор Луценко вважає, що влада, яка прийшла після Майдану, бажає мати таку ж необмежену владу, якої прагнув Янукович.

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Про це парламентарій заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1. На його думку, через прагнення представників влади «правити по-старому» гальмуються численні процеси очищення та розслідування злочинів, в тому числі і проти активістів.

Луценко впевнений, що керівники держави хочуть мати і контролювати «новий Беркут» та таких самих суддів і прокурорів, що були за президентства Януковича.

Нардеп стверджує, що № 1 у списку блокувальників розслідування злочинів проти Майдану є нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, «бо він особисто підписував листи на Генеральну прокуратуру, де казав: «ми не будемо вам видавати свій «Беркут», тому що ми вважаємо це недоцільним».

На запитання ведучої, чи є листи від Авакова із таким змістом, Луценко відповів, що вони є і міністр внутрішніх справ начебто підписував такі документи особисто. В цих листах, за словами нардепа, Аваков відзначав недоцільність виклику на допити екс-«беркутівців» до суду, адже це «погано впливає на їх психічний стан».

Луценко стверджує, що міністр внутрішніх справ може посилати екс-«беркутівців» у відрядження для того, аби вони уникали виклику на допит.