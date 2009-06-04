Німецька партія вперше визнала перспективу вступу України в ЄС

Уперше в Німеччині політична партія офіційно визнала право України претендувати на членство в Європейському Союзі.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, це записано у програмі Вільної демократичної партії, представник якої має шанси очолити Міністерство закордонних справ ФРН.

У програмі Вільної демократичної партії (ВДП), яка представляє німецьких лібералів на виборах депутатів Європарламенту, що відбудуться 7 червня, написано: “…Країни західних Балкан мають середньо та довгострокову перспективу вступити до ЄС, що підтримує ВДП. Довгостроково це стосується й України”.

Як зазначає “Німецька хвиля”, досі німецькі партії уникали однозначної позиції щодо перспективи членства України в Євросоюзі.

“Для німецьких лібералів ясно, що Україна – центральна, важлива країна в Східній Європі. Це країна з великим і, на нашу думку, досі фактично нереалізованим потенціалом, яка може відігравати важливу роль для стабілізації в Східній Європі та майбутнього добробуту”, - пояснив один з лідерів ВДП на виборах до Європарламенту Александер ЛАМБСДОРФ.

Водночас німецький політик зауважив, що таку позицію не слід ототожнювати з обіцянкою Україні вступу упродовж певного часу, або з обіцянкою надати їй в недалекому майбутньому статус кандидата на приєднання до Європейського Союзу.