В окупованому Криму активіста Дегерменджі із СІЗО госпіталізували до реанімації - адвокат

Кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого окупанти звинувачують у вимаганні і якого тримають у СІЗО, потрапив до реанімації. Про це заявив адвокат Едем Семедляєв у Facebook.

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«За словами лікарів, його стан вкрай важкий. Упродовж п'яти днів ми вимагали перевести його до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги, але нас запевняли, що вони впораються», - написав адвокат. Він додав, що, в разі хвороби, із СІЗО міста Сімферополя можна потрапити тільки до реанімації.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у тимчасово окупованому Криму після обшуків були затримані кілька кримських татар, серед яких Дегерменджі. Усіх їх звинувачують у нібито вимаганні у громадянина Туреччини. Затриманих заарештовано на 2 місяці.

12 грудня Семедляєв повідомив, що Дегерменджі, якого помістили в СІЗО, необхідна невідкладна медична допомога, він у важкому стані. У активіста астма, він інвалід третьої групи.