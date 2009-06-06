БЮТ не підтримає ні "продовжений парламент", ні обмежень для ЗМІ

Блок Юлії Тимошенко не підтримує пролонгацію терміну повноважень нинішнього складу Верховної Ради до 2014 року.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови ВР, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, дане питання дуже тривалий час дискутувалося вчора під час закритого засідання фракції БЮТ. Він додав, що всі депутати від БЮТ не сприймають таку норму, оскільки вважають, що діяльність нинішнього парламенту має становити 5 років. «Всі зійшлися на тому, що вибори до Верховної Ради мають відбутися у конституційні строки, максимум у 2012 році», - сказав М.ТОМЕНКО.

Крім того, додав він, під час засідання обговорювалося і питання щодо розвитку свободи слова. М.ТОМЕНКО зауважив, що в разі внесення змін до Конституції України необхідно зробити все, аби не внести змін, які б обмежували свободу слова в Україні. «Я запевняю, що не буде внесено таких норм, які б обмежували свободу слова чи перешкоджали професійній діяльності журналістів», - сказав він.