Регіонали називають дату та час укладення шлюбу з БЮТ

У вівторок, 9 червня, о 12:00 Партія регіонів проголосує за рішення про створення коаліції з БЮТ.

Про це заявив депутат-регіонал Олександр Стоян, повідомляє Українська правда із посиланням на Ліга.net та "5 канал".

"Так що заспокойтеся: чуток немає - є правда, яка буде служити громадянам України", - підкреслив політик.

Як відомо, на засіданні фракції БЮТ у п`ятницю ввечері відбулося рейтингове голосування щодо участі цієї політичної сили в коаліції з Партією регіонів.

Проти "широкої коаліції" виступили тільки 9 депутатів з понад 120 присутніх.