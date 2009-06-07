Регіонали називають дату та час укладення шлюбу з БЮТ
12:28, 07 червня 2009Політика
3771 0
Стоян: чуток немає - є правда
У вівторок, 9 червня, о 12:00 Партія регіонів проголосує за рішення про створення коаліції з БЮТ.
Про це заявив депутат-регіонал Олександр Стоян, повідомляє Українська правда із посиланням на Ліга.net та "5 канал".
"Так що заспокойтеся: чуток немає - є правда, яка буде служити громадянам України", - підкреслив політик.
Як відомо, на засіданні фракції БЮТ у п`ятницю ввечері відбулося рейтингове голосування щодо участі цієї політичної сили в коаліції з Партією регіонів.
Проти "широкої коаліції" виступили тільки 9 депутатів з понад 120 присутніх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter