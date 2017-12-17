Окупанти дали нову назву мосту до Криму

Завершилося голосування за назву моста, що будується між окупованим Кримом і Росією. Перемогу з великим відривом здобув варіант "Кримський міст", передають "РИА Новости".

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На другому місці виявився варіант "Керченський міст", на третьому – "Міст возз'єднання", на четвертому – "Міст дружби". Голосування проводилося з 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, окупанти заявили, що звели всі опори автодорожньої частини мосту в Крим. Взимку планують продовжити установку опор і прольотів залізничної частини мосту, а також облаштування автодороги.