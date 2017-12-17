"Я піду першим": з'явилося відео із закликом Саакашвілі йти до Жовтневого палацу

У Мережі з'явилося відео, як лідер «Руху Нових сил» Михайло Саакашвілі закликає мітингувальників йти до Жовтневого палацу.

У своїй промові Саакашвілі закликає організувати штаб у Жовтневому палаці для координації подальших дій протестувальників.

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"Ми зараз звідси йдемо в Жовтневий палац, і там буде штаб нашої координаційної ради. Щоб нас не ганяли не тільки по наметах вночі. Ви ж бачите, що ми нічого не перекриваємо, нікому нічого не заважаємо, ви ж бачите, що все це дуже мирно. Скільки б вони не говорили про перевороти - ніяких переворотів ми не робимо. Ми ж не йдемо займати Банкову чи Верховну Раду. Ми зараз підемо в Жовтневий палац. Там буде штаб. Після всього цього ми будемо ставити символічні пікети біля Верховної Ради і ми будемо діяти. Я вас дуже прошу, не піддавайтеся на "розводки". Ми повинні бути готові діяти кожного дня", - заявив Саакашвілі.

"Я піду першим і ми всі підемо разом", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Михайлом Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. Але їм завадили правоохоронці. Між мітингувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насильство - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.

Поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (замах на захоплення державних або громадських будівель або споруд), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.