Штурм Жовтневого палацу: як відбувалися зіткнення (фоторепортаж)

У Києві сьогодні, 17 грудня, учасники акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб, але на їхньому шляху стали правоохоронці. Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася бійка.

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Як передає кореспондент УНІАН, Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насильство - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.

У зв'язку з подіями біля Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац) у Києві відкрито кримінальне провадження за двома статтями.

Фотографи УНІАН весь день стежать за подіями навколо «Маршу за імпічмент» і пропонують вам фото з місця штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу. Також агентство Reuters опублікувало фотографії моменту зіткнень.

На даний час акція «Марш за імпічмент» завершилася. Після виступу Саакашвілі на площі Конституції біля Верховної Ради мітингувальники розійшлися.

Біля Жовтневого палацу, де відбувалися сутички з правоохоронцями, мітингувальників теж вже немає, але з зовнішньої сторони незначна кількість службовців Нацгвардії перекрили всі входи до палацу і не розходяться.