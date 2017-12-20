Окуєву вбив російський кілер - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої було замовним і вчинено кілером з Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

"Зрозуміло, що це кілери, які працювали на замовлення. Це замовлення було чітко зафіксоване, коли першу спробу вбити цю родину було провалено. Відбулась друга спроба, і що стосується деталей, я думаю, що слідчі можуть розказати, але чітко визначено, звідки приїхав кілер. Кілер - це система терору, яку Росія пробує розв'язати всередині країни", - зазначив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.

1 листопада Окуєву поховали в Дніпрі поруч з командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.