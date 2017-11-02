Осмаєв розповів, як потрібно відповісти Росії на вбивство Окуєвої

Адам Осмаєв, командир чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, в інтерв’ю "Кавказ.Реалії" розповів, як потрібно відповісти Росії на вбивство Аміни Окуєвої.

За його словами, вони намагалися бути обережними. Але для того, щоб уникнути найменшої небезпеки, треба було зникнути й ніде не з’являтися.

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"Аміна – публічна фігура і громадський діяч. Для неї це, безумовно, було неможливо", - наголосив Осмаєв.

Також чоловік загиблої Окуєву пояснив, чим потрібно відповісти вбивцям Аміни: "Поверненням Криму і Донбасу, перемогою у війні. Думаю, це найбільш адекватна відповідь на загибель Аміни. А виконавців Аллах в будь-якому випадку покарає".

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в Глевасі (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік отримав поранення.

1 листопада Аміну Окуєву поховали поруч з її командиром Ісою Мунаєвим.