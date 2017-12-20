У Генштабі очікують, що військові суди будуть поновлені у 2018 році

У Генеральному штабі Збройних сил України очікують на поновлення військових судів у 2018 році, що повинно посилити захист прав військовослужбовців.

Читайте також"Поганий симптом": український парламентер щодо Донбасу розповів про ціль Росії після виходу з СЦККЯк повідомляє Генштаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook, про це на брифінгу розповів офіцер Управління правового забезпечення ГШ ЗСУ полковник юстиції Юрій Бобров.

Зокрема, повідомляється, що протягом року, що минає, військові юристи вели активну й цілеспрямовану роботу щодо внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів». Ці зміни, які відображують необхідність відновлення діяльності військових судів на території України, мають значно посилити правовий захист українських військовослужбовців.

"Пропозиції містять запровадження гарнізонної ланки військових судів – від 12 до 14 таких місцевих судів загальної юрисдикції буде створено на території України. Законопроект також передбачає утворення апеляційного військового суду та військової палати Верховного суду України. На наше переконання, це значно посилить, перш за все, захист прав військовослужбовців в ході кримінальних проваджень", - сказав Бобров.

Окрім того, за його словами, законопроект передбачає віднесення до підсудності військових судів, як кримінальні, так і адміністративні правопорушення за участю військовослужбовців.

Також передбачається віднести до компетенції військових судів вирішення спірних питань щодо проходження військової служби. Військові суди розглядатимуть і питання щодо притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань та застосування амністії щодо них.

Крім того, Бобров нагадав нещодавно оприлюднену інформацію про те, що згаданий законопроект буде внесений до Верховної Ради президентом України вже у січні 2018 року як невідкладний, разом із законом про створення в Україні антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови ВР Ірина Геращенко висловлювала впевненість, що до кінця січня 2018 року парламент ухвалить в першому читанні законопроекти про антикорупційний і військовий суди.