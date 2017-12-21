Антикорупційний комітет ВР не зміг провести засідання через відсутність кворуму

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції не зміг сьогодні провести засідання через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, Комітет сьогодні було зібрано на 14.15, проте на початку засідання кворуму не було.

Передбачалося, що це засідання є продовженням того, яке відбувалося вчора, і на якому планувалося оголосити новий конкурс щодо аудитора НАБУ від парламенту.

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Так, у засіданні комітету було оголошено перерву до 15.00 з тим, аби з’явився кворум.

Проте, після перерви кворуму так і не з’явилося. Перший заступник голови Комітету, народний депутат від “Народного фронту” Юрій Савчук оголосив, що позафракційний депутат Дмитро Добродомов відсутній з поважної причини - знаходиться у офіційній відпустці у зв’язку зі складанням сесії у інституті.

Крім того, він зачитав прізвища інших відсутніх членів Комітету, “дякуючи” яким і не відбувається сьогодні наша робота”. Він назвав Віктора Чумака, Юрія Дерев’янка, Олега Осуховського, Володимира Парасюка, Борислава Березу (позафракційні), Сергія Дунаєва, Івана Мирного (“Опозиційний блок”), Артема Ільюка (група “Відродження”), Сергія Лещенка (“Блок Петра Порошенка”), Ігоря Луценка (“Батьківщина”), Юрія Тимошенка (“Народний фронт”) та Єгора Соболєва (“Самопоміч”).

“У нас кворуму немає, тому продовжувати засідання недоцільно. Всіх з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим... До зустрічі на 16 число (16 січня — УНІАН)”, - сказав Савчук і додав, що засідання залишається відкритим.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня Рада знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції «Народний фронт» та БПП, не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ.

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12 липня комітет рекомендував парламенту обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатур: громадянки США, українки за походженням, Марти Борщ; іспанського прокурора Карлоса Кастресана; професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександри Яновської та заслуженого юриста, адвоката, професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка.

13 липня у ВР за результатами попередніх голосувань для остаточного затвердження на голосування було винесено кандидатуру Яновської, але депутати знову не змогли призначити аудитора НАБУ від парламенту («за» проголосували лише 216 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі).

Пізніше директор Бюро Артем Ситник заявив, що йому соромно за процес обрання Верховною Радою свого представника в незалежну комісію з аудиту НАБУ.

Вчора, 20 грудня, Антикорупційний комітет також не зміг ухвалити відповідне рішення через відсутність кворуму, бо засідання покинули депутати від опозиції.