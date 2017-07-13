Рада провалила призначення аудитора НАБУ

Верховна Рада не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Читайте такожЕпопея з призначенням аудитора НАБУ: Антикорупційний комітет рекомендував Раді чотирьох кандидатівЯк передає кореспондент УНІАН, спершу на “рейтингове” голосування було винесено 4 кандидатури, запропоновані Комітетом Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

Кандидатуру громадянки США, українки за походженням, адвоката Марти Борщ підтримали 111 депутатів.

Кандидатуру заслуженого юриста, адвоката, професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка — лише 22 депутата.

За призначення на посаду аудитора НАБУ іспанського прокурора Карлоса Кастресана проголосували 110 депутатів.

Водночас професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександру Яновську підтримали 207 парламентаріїв.

Таким чином її кандидатуру було винесено на голосування для остаточного затвердження парламентом. Але за призначення Яновської проголосували лише 216 народних депутатів 348, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій спочатку запропонував проголосувати за повернення до розгляду цього питання, але так і не ставив цю пропозицію на голосування. Він констатував, що рішення не прийнято.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та «БПП», не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

Вчора, 12 липня, комітет рекомендував парламенту обрати аудитора НАБУ серед чотирьох кандидатів: Яновську, Кастресану, Борщ чи Гончаренка.

Аудитором НАБУ від уряду обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.