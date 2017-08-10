Ситник заявив, що йому соромно за епопею з обранням аудитора НАБУ від Ради

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що йому соромно за процес обрання Верховною Радою свого представника в незалежну комісію з аудиту НАБУ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«Я відчуваю не стільки тиск, скільки сором за той процес, який відбувається в парламенті з цього приводу. Сподіваюся, що все-таки рішення аудиторської комісії, яке б воно не було, позитивне чи негативне, матиме якусь легітимність і довіру з боку і суспільства, і партнерів», - заявив він.

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«Мені це нагадує якийсь серіал. Людина не може пояснити, звідки взялася, але вже готова перевіряти, давати свої висновки. Я думаю, що восени ситуація трохи зміниться і все-таки буде сформована ця комісія», - додав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції «Народний фронт» та БПП, не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

12 липня комітет рекомендував парламенту обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатур: громадянки США, українки за походженням, адвоката Марти Борщ; іспанського прокурора Карлоса Кастресана; професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександри Яновської та заслуженого юриста, адвоката, професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка.

13 липня у ВР за результатами попередніх голосувань для остаточного затвердження на голосування було винесено кандидатуру Яновської, але депутати знову не змогли призначити аудитора НАБУ від парламенту («за» проголосували лише 216 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі).

Аудитором НАБУ від уряду обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.