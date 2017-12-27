У прес-центрі Житомирської міськради відбулося перше засідання депутатської групи "Рівні можливості"

У прес-центрі Житомирської міської ради сьогодні відбулося перше засідання депутатської групи «Рівні можливості».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, на засідання були запрошені експерти з гендерних питань, представники громадських організацій та інших структур, дотичних до питань гендерної рівності.

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"На першому засіданні розглянули ряд важливих питань, зокрема обрали керівний склад групи, затвердили положення та обрали членів експертної ради при групі, а також обговорили стратегію та плани на найближчий рік", - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, цю міжфракційну депутатську групу «Рівні можливості» створили 18 грудня на сесії міськради для того, щоб відстоювати рівні можливості для чоловіків і жінок у супільстві, а також ініціювати розгляд сесією міськради нагальних рішень з питань життєдіяльності міста та розвитку його інфраструктури.