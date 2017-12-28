"Не міг вийти за межі обвинувачення": суддя пояснив, чому відпустив "тітушку" Крисіна

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне покарання підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред'явленого обвинувачення.

Про це він заявив 28 грудня, відповідаючи на запитання Громадського.

"Про те, що Крисін збирав людей в обвинуваченні не зазначено. Я не можу вийти за межі пред’явленого обвинувачення", - сказав суддя.

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Як зазначає "Громадське", Юрія Крисіна зафіксували на відео, коли той в ніч на 19 лютого 2014 року добивав палицею пораненого журналіста В’ячеслава Веремія. Крисін підтвердив, що бив журналіста. Також Крисін підтвердив, що збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану.

"Це він у своїх показаннях казав, що організовував і збирав людей. Але в обвинуваченні цього нема. Також нема й статті про умисне вбивство або замах на умисне вбивство. В обвинуваченні було лише про хуліганство і легкі тілесні", - сказав суддя Лінник.

Він додав, що вважає умовний термін Крисіну справедливим. "Так, на мою думку, це рішення абсолютно справедливе", - підсумував Лінник.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня суддя Лінник засудив до умовного терміну покарання "тітушку" Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія в Києві в лютому 2014 року.

Зокрема, Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, Лінник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.