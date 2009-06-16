Глави МЗС Німеччини та Польщі їдуть до Ющенка і Януковича

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР та Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ під час візиту до України 17 червня проведуть зустрічі з представниками влади і опозиції.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на речника німецького міністра закордонних справ Йєнса ПЛОТНЕРА.

“Мета (візиту) полягає в тому, щоб побачити, як Європейський Союз може посилити свої контакти з Києвом для стабілізації економічної ситуації в Україні”, - сказав прес-секретар міністра.

Крім того, за його словами, Ф.В.ШТАЙНМАЄР та Р.СІКОРСЬКИЙ планують обговорити питання про надання Україні допомоги для розв’язання політичної кризи.

В ході візиту міністри планують зустрітися з представниками влади та парламентської опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийме міністра закордонних справ ФРН Ф.-В.ШТАЙНМАЄРА та міністра закордонних справ Польщі Р.СІКОРСЬКОГО.