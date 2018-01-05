Луценко отримав від сина подарунок вартістю в 170 тисяч
Луценко задекларував подарунок від сина Олександра.
Син генерального прокурора Юрія Луценка Олександр подарував своєму батькові подарунок вартістю в 170 тис. грн.
Відповідні зміни 2 січня 2018 року Луценко-старший вніс до своєї декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій.
"Подарунок у негрошовій формі", - йдеться у декларації. У графі "джерело доходу" вказано - "Луценко Олександр Юрійович".
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Як відомо, посадовці мають декларувати в тому числі подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), якщо вартість такого подарунку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року становить 1700 грн.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року в центральному РАЦСі Києва одружився старший син генерального прокурора України Юрія Луценка - Олександр.