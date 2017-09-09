Син генпрокурора Луценка одружився в центральному РАЦСі столиці (фоторепортаж)
16:04, 09 вересня 2017Політика
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Церемонія одруження відбулася за зачиненими дверима, без сторонніх - під час офіційної обідньої перерви.
У центральному РАЦСі Києва одружився старший син генерального прокурора України Юрія Луценка - Олександр. Про це УНІАН повідомив співробітник РАЦСу.
Церемонія одруження відбулася за зачиненими дверима, без сторонніх - під час офіційної обідньої перерви.
Хто став обраницею старшого спадкоємця Луценків поки що не відомо.
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Зазначимо, сім'я генпрокурора виховує двох синів - Олександра 1989 р.н. та Віталія 1999 р.н.
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