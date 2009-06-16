Янукович закинув Європі за діалог з Україною як з "молодшим партнером"

Народний депутат, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що потрібна прагматична політика, яка дасть змогу вирішувати чимало практичних питань як для України, так і для Євросоюзу, зокрема, таких, як енергетична безпека чи візовий режим.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з членами правління Ялтинської Європейської Стратегії, зокрема, з колишнім Президентом Польщі Александром КВАСНЄВСЬКИМ, віце-президентом Європейської народної партії Маріо ДАВІДОМ та іншими представниками Стратегії, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в «питанні європейської інтеграції в Україні, на жаль, не відійшли від євроромантизму”. При цьому він додав: «Неприпустимо, щоб з Україною вели діалог, як із «молодшим партнером».

Він вважає, що відносини України повинні бути “рівними, взаємовигідними і добросусідськими як з ЄС, так і з Росією”. “Зовнішня політика повинна бути збалансованою», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що необхідно “об’єднати Україну”. “І я неодноразово демонстрував готовність до об’єднання з усіма, хто розуміє необхідність такого кроку для проведення глибоких реформ, боротьби з корупцією. Необхідно наводити порядок у країні й боротися з кризою”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, говорячи про пріоритети внутрішньої політики.

За його словами, “на основі політичної та економічної стабілізації ми зможемо подолати наслідки кризи і перейти до подальшого зростання в економіці”. “Це стане надійним фундаментом зростання добробуту наших громадян», - сказав він.

Лідер Партії регіонів прийняв запрошення членів правління Ялтинської Європейської Стратегії взяти участь у конференції, яка відбудеться у вересні.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що робота Ялтинської Європейської Стратегії відкриває нові можливості для розвитку всебічного діалогу між представниками країн, які є членами організації.