КДБ Білорусі завербував українця з метою стеження за прикордонниками і правоохоронцями - ЗМІ

Українець після 11 років проживання в Білорусі і повернення до України прийшов в Управління СБУ Чернігівської області і зізнався, що його завербував Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі.

Про це повідомляє сайт телеканалу «Белсат».

«Як випливає з рішення Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 4 січня 2018 року, завдяки добровільному зізнанню громадянина України звільнено від кримінальної відповідальності у справі про державну зраду», - повідомляє телеканал.

Зокрема, в документі зазначається, що українець упродовж 2006-2017 року постійно проживав разом з дружиною в Хойнікському районі Гомельської області, але в червні 2017 року білоруська влада позбавили його виду на проживання, і українець вимушено повернувся до батьків у селище Ріпки Чернігівської області, продовжуючи періодично відвідувати дружину в Білорусі.

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«У липні 2017 року під час чергової поїздки до Білорусі в прикордонному пункті пропуску «Нова Гута» під загрозою депортації та заборони в'їзду на білоруську територію співробітник КДБ Білорусі запропонував українцеві співпрацю, і він погодився, підписавши відповідні конфіденційні документи. Українець повинен був отримувати завдання і передавати зібрану інформацію в Білорусь під час особистих зустрічей зі співробітником КДБ в «Новій Гуті», - повідомляє телеканал.

Йшлося про збір розвідувальної інформації про автомобільний транспорт і особовий склад Держприкордонслужби та правоохоронних органів України, які перебувають на території Ріпкинського району Чернігівської області, біля кордону з Білоруссю, а також інформації про місцевих жителів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.

У жовтні 2017 року проти українця було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України - державна зрада. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

«Однак, оскільки українець добровільно звернувся в СБУ із заявою про свій зв'язок з представниками іноземної спецслужби, а також слідство не встановило збитків, завданих ним державним інтересам України, то його звільнили від кримінальної відповідальності», - повідомляє телеканал.