У справі про вбивство Ноздровської оголошено підозру

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено підозру. Про це генпрокурор написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві І. Ноздровської», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

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Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіціі в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи ввійшли працівники Головного слідчого управління і Департаменту кримінального розшуку Нацполіціі. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли під особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згідно з попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

Сьогодні, 8 січня, в поліції повідомили про затримання людини, яка підозрюється у вбивстві Ноздровської. За інформацією журналіста Айдера Муждабаєва, що підозрюваним є близький родич Россошанського.

Радник керівника МВС, народний депутат України Антон Геращенко зазначив, що мотив убивства - помста Ноздровській за її правозахисну діяльність.