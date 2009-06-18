Який сенс включати до уряду представників Партії регіонів?

Міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО заявляє, що нинішня кількість вакантних міністерських посад не є критичною для правомочності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам після завершення засідання уряду.

«Для того, щоб уряд був правомочним, треба, щоб було 13 міністрів, але тоді треба, щоб вони всі були присутні на засіданні уряду. Тоді зрозуміло, що виникає багато проблем», - сказав П.КРУПКО.

Міністр припустив, що кількість вакантних посад в уряді може «теоретично» збільшитися.

«Все може бути! В нашій державі дивуватися нема чому. Але я думаю, що буде знайдена домовленість про заміщення всіх вакантних посад», - додав він.

П.КРУПКО також повідомив, що уряд не розраховує при кадрових призначеннях у Верховній Раді на підтримку фракції Партії регіонів.

«Розраховувати на Партію регіонів вже немає підстав. Але є Блок Литвина і є фракція «Наша Україна – Народна самооборона», - пояснив він.

За словами міністра, кандидатури на заміщення вакантних посад в уряді будуть обговорені в рамках коаліції.

П.КРУПКО виключив можливість призначення в уряді представників Партії регіонів та комуністів.

«Партія регіонів відмовилася бути по один бік (кризи), який сенс включати їх представників до складу уряду? Я думаю, що і для них теж сенсу немає. Я думаю, що у нас є можливість за підтримки Блоку Литвина і фракції НУ-НС визначити потенціальних кандидатів та заповнити вакантні посади», - підкреслив В.КРУПКО.