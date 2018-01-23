До України прибув спецпредставник Держдепу США Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер прибув у міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як повідомив УНІАН помічник прес-аташе посольства Сполучених Штатів Вадим Ковалюк, літак з Волкером на боту прибув сьогодні близько 13.00.

У посольстві додали, що спецпредставник Держдепу США прибуде до Києва, де проведе низку зустрічей з українськими посадовцями.

За інформацією з дипломатичних джерел УНІАН стало відомо, що на сьогодні запланована зустріч Волкера з президентом України Петром Порошенком.

У посольстві США зазначили, що запланована на 24 січня поїздка Волкера на Донбас, найімовірніше, не відбудеться у зв’язку з погодними умовами.

«Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі», - заявив Ковалюк.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Під час переговорів сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Волкер назвав “кроком назад” минулу зустріч з помічником Путіна Сурковим, що відбулась 13 листопада у Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

“Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі”, - сказав Волкер про переговори з Сурковим в листопаді.