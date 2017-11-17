Байден розповів, що був "головним" з питань України в адміністрації Обами

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив у четвер під час виступу в університеті Пенсильванії, що мав повну довіру президента США Барака Обами щодо питань пов'язаних з Україною.

Про це йдеться повідомленні Центру Байдена з дипломатії та глобальної політики при університеті Пенсильванії, передає Голос Америки.

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"Президенту не просто передати абсолютну владу з певного питання віце-президенту... Необхідна велика довіра, щоб президент сказав : "Ти займаєшся Іраком. Ти займаєшся Україною, Джо", - йдеться в повідомленні.

Джозеф Байден обіймав посаду віце-президента в адміністрації Обами з 2008 по 2017 рік.

Під час роботи в Адміністрації президента США Байден неодноразово відвідував Київ і підтримував постійний контакт з українським керівництвом.