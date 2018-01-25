Пропаганда РФ "надягла" вишиванку: у Давосі Порошенка провокували "законом про війну"

Вчора, 24 січня, у швейцарському Давосі на Всесвітньому економічному форумі не обійшлося без традиційної провокації від російських ЗМІ, які завжди проінформовані про те, де можна зустріти українську делегацію.

Як повідомляє ТСН, журналістка із мікрофоном без розпізнавальних знаків вигукнула до президента України Петра Порошенка запитання: "Навіщо ви ухвалили закон про війну?".

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Порошенко відреагував на її вишиту сорочку і порадив "зняти вишиванку". Також він зазначив, що відповість на запитання, якщо воно пролунає українською. На що провокаторка зауважила, що президент України "прекрасно розуміє російську мову".

"Я розумію і англійську, і іншу. Але на запитання відповідаю українською", - вказав їй глава держави.

Далі розмова припинилася силами охорони. Журналістку, за правилами форуму, тепер можуть позбавити акредитації.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прийнятий закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює" Мінські домовленості. Також в МЗС РФ назвали цей закон «підготовкою до нової війни».

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ і окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ і окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, і є незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.