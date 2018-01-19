Екс-суддя гаазького трибуналу пояснив історичне значення закону про деокупацію

Ухвалений Верховною Радою України закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163) дозволяє однозначно говорити про ситуацію в Криму і Донбасі як міжнародний збройний конфлікт, що породжений збройною агресією Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив юрист-міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.

«В законі підтверджується існуючий механізм відсічі та стримуванні збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях. Там говориться про сили та засоби, які використовуються для відсічі та стримування збройної агресії, визначається система керування цими силами та засобами. Це існує вже зараз на підставі Конституції та законів, які були ухвалені перед цим, цей закон лише фіксує те, що вже є», - заявив він.

При цьому, за словами Василенка, цей закон дає правильне тлумачення правових підстав застосування Україною Збройних сил, які використовуються у боротьбі з російською агресією.

«І в преамбулі закону і в статті 10 говориться про те, що підставою для відсічі збройній агресії РФ проти України є самооборона від агресії в розумінні статті 51 Статуту ООН, яка передбачає право будь-якої держави, що зазнала нападу на індивідуальну та колективну самооборону», - зауважив юрист.

Крім того, Василенко відзначив, що цей закон підтверджує низку постанов, які були раніше ухвалені і в одній із постанов визначається досить чітко, що АТО є складовою самозахисту України від збройної агресії Росії в розумінні статті 51 Статуту ООН.

«Це надзвичайно важливі положення з точки зору права, тому що спираючись на ці положення ми відкидаємо будь-які спроби звинувачувати добровольчі батальйони в тому, що їх діяльність була незаконною», - зауважив експерт.

На його переконання, для застосування збройних сил не обов’язково оголошувати стан війни, оскільки держава має невід’ємне суверенне право на самооборону від агресії.

«Це положення означає, що цілком правомірно та законно говорити про те, що Україна здійснює саме самооборону від агресії в сенсі статті 51 Статуту ООН, а не АТО відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. Антитерористичні операції здійснюються, але вони здійснюються в рамках відсічі збройній агресії Росії», - зауважив Василенко.

Крім того, за його словами, цей закон не суперечить Конституції України та нормам міжнародного права.

Василенко підкреслив, що Україна на законодавчому рівні закріпила формулювання щодо наявності агресії Росії в Україні, а також незаконну присутність озброєних військових формувань і регулярних російських військ на території Української держави.

«Я б сказав, що цей закон має історичне значення, оскільки він є конструктивною спробою створити правову основу для захисту наших національних інтересів в умовах російської агресії», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). У документі визнається тимчасова окупація Росією частини території України.