Королевська: необхідно створити прогнозний баланс споживання вугілля

До кінця року необхідно створити прогнозний баланс споживання вугілля на ринку як приватними компаніями, так і державними.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Перше, що ми на сьогодні повинні зробити спільно з Міністерством вугільної промисловості, Міністерством економіки, Міністерством палива та енергетики – це створити прогнозний баланс до кінця року», - вважає голова комітету. На її думку, це необхідно для того, щоб чітко сформувати весь ринок споживання як енергетичного, так і коксівного вугілля.

«Коли ми побачимо повністю картину того, скільки вугілля спожито на ринку, тоді розумітимемо, який обсяг потрібно виділяти додатково для фінансування створення державного резерву», - впевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також підкреслила, що сьогодні фінансування закупівлі вугілля проводиться за рахунок кредитних ресурсів, які виділив «Ощадбанк» для енергетиків за підтримки і гарантій уряду. Наступний етап - створення додаткового державного резерву вугілля – треба буде проводити після того, коли буде сформований баланс українського вуглевидобування за участю як приватних, так і державних шахт, каже Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також підкреслила, що для створення державного резерву вугілля необхідно виділити кошти з Держбюджету. «Треба розуміти за рахунок чого фінансуватиметься цей резерв. Якщо ми знайдемо джерела, тоді можна буде дискутувати», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Для цього, на її думку, необхідно розуміти, який баланс на ринку має бути збережений.