США почали підготовку до постачання Україні "Джавелінів" - Волкер

Він також підкреслив, що це - оборонна техніка.

Сполучені Штати Америки почали підготовку до передачі Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер.

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«Потрібен час, щоб усе підготувати: об’єкти, де все зберігатиметься, способи передачі. Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи Збройних сил», – сказав він.

«І я хочу наголосити, що це – оборонна техніка. Вона корисна тільки тоді, коли є танковий напад. Тоді його можна нейтралізувати. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу і не для застосування на лінії конфлікту. І я думаю, Україна багато в чому поділяє цю позицію», – додав Волкер.

При цьому він підкреслив: «Ми лише сподіваємось заповнити деякі «білі плями» в оборонних потужностях України, щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту – це найменше, чого би ми хотіли».