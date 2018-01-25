Американський генерал назвав головні виклики для ЗСУ на Донбасі

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що російська тактика боїв на сході України демонструє складну інтеграцію безпілотних літальних апаратів, електронних, мінометних і артилерійських засобів ведення війни, що створює серйозні проблеми для українських військ.

Читайте такожРосія шукатиме місцезнаходження "Джавелінів" в Україні - екс-командувач армії США у Європі Про це Годжес сказав у Вашингтоні під час виступу на Комісії з безпеки та співробітництва у Європі, відомій як Гельсінська комісія, передає радіо Свобода.

«Російська здатність до електронних воєн – це те, про що нам ніколи не доводилося турбуватися в Афганістані та Іраку. Українці живуть в цьому середовищі. Таким чином, ви не можете говорити по радіо чи якому-небудь незахищеному пристрої, тому що це заглушать чи перехоплять, а то й гірше – знайдуть, а тоді знищать», – сказав Годжес.

За його словами, підтримувані Росією командири «відточують» тактику використання дронів й артилерії на Донбасі, що дозволяє їм ліквідовувати, зокрема, українські мінометні та артилерійські з’єднання.

На думку Годжеса, США і європейські союзники повинні більше повідомляти світ про військові можливості Росії на Донбасі. Він також заявив, що недавнє рішення США надати Україні більш досконале озброєння, в тому числі протитанкову зброю Javelin, важливий сигнал, щоб переконати росіян домовитися про припинення конфлікту.

«Для цього має бути дипломатичне вирішення. Росія повинна в якийсь момент погодитися припинити підтримку сепаратистів або вийти звідти, щоб дозволити Україні відновити контроль над її кордоном з Росією», – сказав Годжес.

Він зазначив, що нині на Донбасі є близько 35-40 тис. бойовиків, підтримуваних Росією, і приблизно 4-5 тис. російських офіцерів чи командирів. Генерал запевнив, що у Заходу є «можливість показати усім, що конкретно робить Росія на Донбасі, що було б корисно для підтримки тиску на Росію».