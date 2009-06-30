Полковник Гриценко звернувся до капітана Ющенка

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Верховна Рада ще до канікул може призначити нового міністра оборони, якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО негайно внесе його кандидатуру для розгляду в парламенті. Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сумах.

Депутат укотре підкреслив “неприпустимість ситуації, що склалася навколо військового відомства”. «Уже 25 днів, – зазначив він, – В.ЮЩЕНКО не робить подання на міністра оборони. Такого не було ні за часів КРАВЧУКА, ні за часів КУЧМИ. Ситуація незрозуміла й небезпечна своїми наслідками».

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що на останньому засіданні очолюваний ним Комітет з питань національної безпеки і оборони одноголосно прийняв рішення звернутися до Президента з вимогою негайно внести кандидатуру на посаду керівника військового відомства.

За словами А.ГРИЦЕНКА, “в армії замість порядку й дисципліни зараз хаос і безлад”.

Він сказав, що завтра в парламенті відбудеться позачергове пленарне засідання, і “якщо В.ЮЩЕНКО зробить подання – його встигнуть розглянути ще на цій сесії ВР”. А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що Комітет з питань нацбезпеки і оборони готовий “оперативно зібратися й за 30 хвилин прийняти рішення щодо внесеної кандидатури”.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО вважає за необхідне проведення консультацій між Президентом та керівниками парламентських фракцій і прем’єр-міністром щодо кандидатури міністра оборони.

«Я звертаюся до Президента як до Верховного Головнокомандувача, як полковник А.ГРИЦЕНКО до капітана В.ЮЩЕНКА: армія не може залишатися без першої особи».