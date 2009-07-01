Член політради київської «Нашої України» заявив про вихід з партії

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», член політради київської міської організації партії «Наша Україна» Зорян ШКІРЯК заявив про свій вихід з лав «Нашої України».

Про це сказано в переданій УНІАН заяві прес-служби Громадянського об`єднання «Новий Київ».

З.ШКІРЯК відзначив, що став членом партії «Наша Україна» в 2005 році - одним з перших. «У партії я пройшов шлях від керівника найбільшої фракції «Наша Україна» в Шевченківській райраді міста Києва, голови виконкому районної організації, керівника виборчого штабу, члена політради КГО «Наша Україна» до депутата Київради. Мені, як і багатьом, тоді здавалося, що це буде партія європейського зразка, партія свободи, нових принципів і цінностей. Це був час очікування змін на краще», - повідомив він і наголосив, що йому було «важливо брати участь у політичній структурі, яка гарантувала б впровадження принципів демократії і свободи в суспільне життя країни».

Проте, як сказано далі в заяві, «поступово партійне життя скувала бюрократія». «Самопожирання, брехня, інтриги, шантаж, використання чорних технологій проти своїх же соратників стали нормою в партійному середовищі. Партія втратила кращі кадри під час нав`язаних ззовні скандалів і провокацій. Місця перевірених партійних діячів поступово окуповували так звані «парашутисти» - кар`єристи і авантюристи від політики. Партія для них була лише інструментом досягнення власної мети». За словами З.ШКІРЯКА, «з мовчазної згоди Президента вони не раз проводили руйнівні для «Нашої України» «спецоперації». «Президент не раз публічно відмовлявся від «Нашої України» і від своєї участі в партійному житті, називаючи себе «безпартійним». А коли проект ЮЩЕНКА-БАЛОГИ «Єдиний центр» зазнав фіаско, Президент нібито повернувся обличчям до партії і навіть погодився офіційно її очолити», - повідомляє також З.ШКІРЯК.

Він відзначає, що в своїх публічних заявах не раз висловлював своє ставлення до того, що відбувається в «Нашій Україні», «але відкритий діалог і дискусія в партії зараз не передбачені». «Сьогодні я змушений визнати - «Нашої України» як впливової політичної сили немає, як і немає її політичного майбутнього», - поскаржився він.

З.ШКІРЯК також повідомив, що не ідеалізує БЮТ і Блок Литвина, але при цьому вважає: ЯКЩО партія ухвалила рішення про вихід з коаліції, то за всіма стандартами парламентської демократії, першими піти у відставку повинні міністри коаліційного уряду».

«Київська міська організація «Нашої України», членом ради якої я був з 2005 по 2009 рік, на чолі з її лідером Миколою МАРТИНЕНКОМ, завжди відстоювала принципи демократії і свободи. Ми до останнього дня залишилися монолітними попри всі спроби Президента і його Секретаріат знищити київську організацію партії. Свою позицію ми підтвердили одностайним рішенням про неучасть делегації КГО «Нашої України» в «політичному шоу», бездарно зрежисоване на VII з`їзді партії», - заявив З.ШКІРЯК і додав, що «рішення VII з`їзду партії «Наша Україна» - це політика подвійних стандартів щодо партії і її виборців».

На думку З.ШКІРЯКА, В.ЮЩЕНКО «взяв курс на цілковиту маргіналізацію партії «Наша Україна» і перетворення її на підприємство сімейного типу». «Я прийняв рішення вийти з нинішньої «Нашої України», оскільки не залишилося жодної надії на відродження стандартів і традицій тієї «Нашої України», яка була в моєму серці», - відзначається в заяві.