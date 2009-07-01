Карасьов: Янукович веде безпрограшну гру

Вимоги Партії регіонів до політичних опонентів підвищити зарплати і пенсії є безпрограшною передвиборчою стратегією опозиції.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ. Він, зокрема, прокоментував позицію Партії регіонів щодо внесення змін до державного бюджету з метою збільшення рівня мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної платні.

На думку В.КАРАСЬОВА, навряд чи можна однозначно стверджувати, що це є або “чистий популізм”, або “щире намагання” покращити соціальну ситуацію в Україні.

Як вважає експерт, справжні причини такої позиції Партії регіонів пов’язані з обома цими чинниками, а також з намаганнями “створити певні пастки, закласти певні передвиборчі фугаси, розтяжки, міни для діяльності уряду, а також самого прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО”.

На переконання політолога, для Партії регіонів це є безпрограшна гра, обумовлена “хитромудрою стратегією”. “Вдасться продавити зміни до бюджету в частині підвищення прожиткового мінімуму – переможцем буде Партія регіонів, яка опиниться на передвиборчому коні. Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО буде вимушена шукати додаткові надходження до державного бюджету. Не вдасться – все одно Партія регіонів не програє, а ось ТИМОШЕНКО програє, як політик, який не вважає за необхідне опікуватися соціальними проблемами в умовах економічної кризи, падіння соціальних стандартів”, - пояснив політолог.

За словами В.КАРАСЬОВА, такий розвиток подій є цілком нормальним, адже “така є доля уряду – завжди бути під вогнем критики опозиції”. “І така доля опозиції – займатися тим, чим вона займається”, - додав політолог, зазначивши, що “не потрібно тут шукати якусь мораль”.

На думку експерта, боротьба двох фаворитів у цій президентській кампанії проходитиме у соціально-економічній площині. “Це буде боротьба за те, хто спритніше долатиме ті пастки, які розставляє не лише економічна криза, але й політичні опоненти”, - підсумував В.КАРАСЬОВ.