Турчинов спростував чутки про те, що очолить штаб Порошенка на майбутніх виборах

"У Петра Олексійовича вже все розплановано, він не в першій кампанії приймає участь", - зауважив Турчинов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що не балотуватиметься у президенти країни на наступних виборах у 2019-му році. Також він спростував чутки про те, що очолить штаб теперішнього глави держави Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах.

Про це Турчинов сказав в інтерв’ю Громадському. "Я працював президентом, мені не сподобалось, спати не можна, колосальне навантаження, тому я не планую приймати участь як кандидат в президенти і не планую очолювати будь-який штаб - будь-який, я підкреслюю", - зазначив він.

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"Політичними штабами мають займатись ті, хто займається політикою, тим більше я думаю, в Петра Олексійовича вже все розплановано, він не в першій кампанії приймає участь, а от інше питання - як сказано в біблії, коли царство розділене - воно приречене. Тобто не може владна команда конкурувати між собою. Бо вона не зможе займатись реформами, економікою, а лише чварами. Влада має бути єдиною командою", - зауважив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, у січні у президентському рейтингу Тимошенко трохи випередила Порошенка.