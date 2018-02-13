У ЄС прокоментували ситуацію довкола Саакашвілі

ЄС сподівається, що права лідера "Руху нових сил" будуть дотримані.

У Європейському Союзу стежать за ситуацією навколо лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Про у коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі сказала речник Євросоюзу Майя Косьянчич.

За її словами, "ми продовжуємо стежити за подіями навколо пана Саакашвілі. Ми очікуємо, що законність, а також права пана Саакашвілі будуть дотримані".

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання на правоохоронців «накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.

Сам Саакашвілі 12 лютого заявив, що просить допомоги у Європейського Союзу та, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель.