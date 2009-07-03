Регіонали скаржаться, що коаліція розмовляє з ними мовою диктатури

Фракції Верховної Ради України не домовилися щодо порядку денного засідання, і депутати від Партії регіонів продовжують блокувати роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, фракція Партії регіонів наполягає, аби парламент сьогодні розглянув пакет законопроектів, спрямованих на соціальний захист населення. При цьому, сказав він, фракції коаліції відмовляються від цього.

Він зауважив, що коаліція вимагає першим питанням розглянути зняття депутатської недоторканності з члена фракції БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Крім того, додав О.ЄФРЕМОВ, коаліція вимагає розгляду кадрових питань.

Водночас, сказав він, коаліція вимагає, аби були розглянуті тільки деякі кадрові питання, і при цьому вимоги опозиції щодо кадрових питань ігноруються.

«Коаліція… намагається розмовляти з нами мовою диктатури, але на це ми не підемо», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що якщо інтереси фракції Партії регіонів не будуть враховані, то вона працюватиме тими ж методами, якими працює.

За словами О.ЄФРЕМОВА, фракції коаліції також вимагають розглянути «чисто спекулятивний законопроект щодо скасування депутатської недоторканності».