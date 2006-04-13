Омельченко та Черновецький зустрілися в суді на 15 хвилин

Кандидати на посаду Київського міського голови Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяли участь у засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляційну скаргу довірених осіб міського голови столиці О.ОМЕЛЬЧЕНКА щодо визнання недійсними виборів мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося о 16.00.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з’явився у залі суду через 40 хвилин після початку засідання, а його опонент на виборах – О.ОМЕЛЬЧЕНКО - о 17.35.

Під час засідання обидві сторони відстоювали свої інтереси і наполягали, зокрема представники з боку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що його виборча кампанія відбувалась без будь-яких порушень, в тому числі без підкупу виборців.

У свою чергу представники в суді О.ОМЕЛЬЧЕНКА зазначали протилежне, наводячи на підтвердження своїх слів відповідні факти.

Після того, як Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з’явився у залі суду, йому як третій особі було надано слово. Так, зокрема, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Я поважаю суд, і те рішення, яке ви приймете, мною буде сприйняти і душею, і серцем».

При цьому він додав, що впродовж останніх 4 років він намагався допомогти киянам «і ніколи ніхто не звинуватив мене, що я підкупав виборців».

Звинувачення, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які сьогодні лунають з боку його опонента по виборчій кампанії на посаду міського голови Києва, він розцінює як образу.

«Я хочу категорично з повною відповідальністю зазначити, я ніколи нікому не пропонував жодного пайка, жодної копійки… у виборчій кампанії», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На запитання О.ОМЕЛЬЧЕНКА щодо розповсюдження командою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО листівок, в яких надавалася потенційним виборцям гарантія особистого прийому та матеріальна підтримка з боку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в разі обрання його на посаду мера Києва, останній також це категорично заперечив. Разом з тим він не зміг пояснити, яким чином у примірнику листівки, який О.ОМЕЛЬЧЕНКО продемонстрував суду, вказано прізвище, ім’я та по-батькові певної особи, фото Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його підпис, а також міститься офіційний наклад 50 тис. примірників, в той час як листівка має №217995. Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не дав відповіді, чи не за кошти позавиборчого фонду ці листівки друкувалися.

Виступаючи в суді, О.ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, що, на його думку, «Шевченківський суд не вивчив досконало в повному обсязі (матеріали, які були надані на розгляд суду – УНІАН), і тому рішення Шевченківського суду не влаштовує мене, моїх довірених осіб, моїх юристів».

Крім того, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що «подібна карточка» розповсюджена Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ за 10-12 днів до початку дня голосування, і, на його переконання, “зміст цієї картки є нічим іншим як підкупом виборців».

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на запитання нині діючого мера та його представників у суді не зміг дати відповіді, чи є Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ лідером блоку, який носить його ім’я, коли було створено цей блок і чи відігравав цей блок якусь участь у виборчій кампанії мера Києва.

Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, відповідаючи надалі на запитання, які ставилися йому в залі суду, що він особисто «контролював кожну копійку свого виборчого фонду».

Після того як сторони – учасниці судового процесу - перейшли до дебатів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.ОМЕЛЬЧЕНКО пішли із зали суду.

На запитання журналістів щодо перебігу судових подій, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що він не отримав за 15 хв. перебування в судовій залі жодної чіткої відповіді на свої запитання з боку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. На уточнююче запитання, чи вважає він розгляд справи об’єктивним, О.ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив: «Не можу сказати».

Втім, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів щодо перебігу судових подій, відповів: «Нічого це йому не дасть, він програв. Дуже страждає від того, що його не люблять кияни. Я йому нічим не можу допомогти. Він (О.ОМЕЛЬЧЕНКО) повинен був робити те, що роблю я».

Як повідомляв УНІАН, за остаточними даними МТВК, на виборах мера Києва 26 березня 2006 року за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців. За Віталія КЛИЧКА проголосували 341 тис. 249 виборців, за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян. Не підтримали жодного кандидата 73 тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО оскаржив результати виборів Київського міського голови.

10 квітня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову О.ОМЕЛЬЧЕНКА до Київської МТВК і третьої особи - кандидата в мери Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – про визнання виборів недійсними.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО подав апеляцію на це рішення суду.

Водночас сьогодні, 13 квітня, Шевченківський районний суд м. Києва за позовом О.ОМЕЛЬЧЕНКА заборонив Київській міській територіальній виборчій комісії проводити 14 квітня першу сесію новообраної Київради.