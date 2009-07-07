Мінагрополітики хоче ще одну Держінспекцію - з виноробства

Міністерство аграрної політики України ініціює створення Державної інспекції з виноробства й виноградарства.

Текст проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про виноград і виноградне вино» опубліковано на сайті Міністерства аграрної політики України.

Згідно з проектом документа, діяльність у галузі виноробства й виноградарства регулюватиме Державна інспекція з виноробства й виноградарства при центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики.

Головним завданням Держвинінспекції буде контроль за станом і якістю сировинної бази виноробства, дотриманням технологічних правил переробки винограду й обробки виноматеріалів із метою запобігання фальсифікації вин, вермутів, коньяків і бренді.

Посадовці Держвинінспекції в рамках своєї компетенції мають право на безперешкодний доступ на підприємства, до установ і організації, які займаються вирощуванням, виробництвом, зберіганням винограду й реалізують виноробницьку продукцію, незалежно від форми власності, господарювання, а також на підприємства з іноземними інвестиціями. Крім того, вони мають право перевіряти наявність спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво й реалізацію виноробницької продукції, її якість, дотримання умов технологічної дисципліни, санітарно-гігієнічних норм і правил, якість сировини й матеріалів при вирощуванні винограду й виноробницької продукції.

Як сказано в пояснювальній записці, необхідність розробки проекту обумовлена відсутністю механізму попередження фальсифікації виноробницької продукції.

Для створення Держвинінспекції необхідно передбачити виділення Мінагрополітики з держбюджету 6 млн. грн. на рік.

На думку розробників законопроекту, створення Держвинінспекції дозволить упорядкувати виробництво виноробницької продукції на підприємствах усіх форм власності, активізувати боротьбу з фальсифікацією вин на всіх етапах їх виробництва і в торгівлі, захистити покупців і державу від недобросовісних виробників. Автори законопроекту вважають, що його ухвалення стимулюватиме розвиток виноградарства й підвищення якості сировини для виробництва виноробницької продукції, яка зможе конкурувати з імпортним товаром.

За оцінками експертів, щорічні збитки від розповсюдження контрафактної, фальсифікованої й недоброякісної виноробницької продукції через ненадходження податкових платежів до національних бюджетів становлять у Росії близько 3 млрд. дол., в Україні – 1,5 млрд. дол.